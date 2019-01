Vor Heim-WM: Handballer mit öffentlichem Training in Berlin

Berlin (SID) - Die deutschen Handballer wollen sich bei einem öffentlichen Training noch einmal Rückenwind vor ihrer Heim-WM holen. Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop absolviert am Dienstag (17.00 Uhr) eine Einheit im Berliner Sportforum. Am Donnerstag steht in der Hauptstadt das WM-Eröffnungsspiel gegen Korea an.

Christian Prokop setzt ein öffentliches Training an © SID

Die Übungseinheit können rund 2000 Fans verfolgen. Karten gibt es auf der Internetseite des Deutschen Handballbundes (dhb.de/trainingberlin).