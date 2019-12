Vor Kellerduell in Bremen: FSV-Trainer Beierlorzer verlangt breite Brust

Mainz (SID) - Trainer Achim Beierlorzer vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 verlangt vor dem Kellerduell am Dienstag (18.30 Uhr/Sky) bei Werder Bremen eine breite Brust bei seinen Schützlingen. "Das Allerwichtigste wird sein, dass wir selbstbewusst in das Spiel gehen. Wir müssen an unsere eigene Stärke glauben und mutig auftreten", sagte der Coach am Montag.

Mainz 05 hat wohl Interesse an Achim Beierlorzer © SID

In Bremen trifft der Viertletzte der Tabelle auf den Fünftletzten. "Sattelfest kann Werder nicht sein", äußerte der Mainzer Sportvorstand Rouven Schröder vor der Partie bei seinem früheren Arbeitgeber: "Wir haben absolut die Möglichkeit, dort zu gewinnen."

Bei den Mainzern, die zuletzt zwei Niederlagen in Folge kassiert haben, fehlt der gesperrte Innenverteidiger Jeremiah St. Juste.