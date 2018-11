Vor Liverpool-Duell: Mbappe und Neymar wieder im Training

Paris (SID) - Die Hoffnungen von Trainer Thomas Tuchel auf einen Einsatz seiner beiden Stars Neymar und Kylian Mbappe im vorentscheidenden Champions-League-Spiel zwischen Paris St. Germain und dem FC Liverpool am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) sind gestiegen. Die beiden zuletzt angeschlagenen Offensivstars nahmen am Dienstagnachmittag am Abschlusstraining der Franzosen teil.

PSG: Neymar (l.) und Kylian MBappe wieder im Training © SID

Neymar (26) und Mbappe (19) hatten sich Mitte November bei Einsätzen für ihre jeweilige Nationalmannschaft verletzt. Der Brasilianer Neymar zog sich im Spiel gegen Kamerun eine Adduktorenverletzung zu. Weltmeister Mbappe erlitt beim Spiel der Franzosen gegen Uruguay eine Schulterprellung.

Paris droht bei einer Niederlage gegen die von Jürgen Klopp trainierten Reds das vorzeitige Aus in der Königsklasse.