Vor Nordduell: Hannover-Fans rufen zu fairem Umgang mit Jatta auf

Hannover (SID) - Fans von Hannover 96 rufen vor dem Zweitliga-Topsiel beim Hamburger SV am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) zu einem fairen Umgang mit HSV-Angreifer Bakery Jatta auf. In einem Schreiben wirbt der mächtige Supporters-Verband "Rote Kurve" dafür, ein Zeichen zu setzen - "in die Liga und in die Gesellschaft".

Jatta erhält Unterstützung © SID

"Lasst Pfiffe oder Beleidigungen aufgrund dieser Thematik sein und konzentriert Euch auf die Unterstützung unseres Hannoverschen Sportvereins von 1896", heißt es in einer Mitteilung von Donnerstag: "Vor allem rassistische Beleidigungen haben bei uns keinen Platz!" Solange keine Rechtsprechung erfolgt sei, gelte die Unschuldsvermutung. "Daher fordern wir alle 96er auf, Bakery Jatta so zu behandeln wie alle anderen Spieler auch."

Um HSV-Profi Jatta gibt es seit drei Wochen Wirbel wegen dessen Identität. Der 1. FC Nürnberg (0:4), der VfL Bochum (0:1) und der Karlsruher SC (2:4) legten zuletzt Protest gegen die Wertung ihrer Niederlagen ein. Nürnberg benannte laut Sport Bild einen Kronzeugen, der am 9. September vor dem DFB-Sportgericht aussagen und die angeblich falsche Identität Jattas beweisen soll.