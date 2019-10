Vor Olympia-Qualifikation: Hockey-Herren feiern bei Weise-Comeback hohen Sieg

Köln (SID) - Interims-Bundestrainer Markus Weise ist mit den deutschen Hockey-Herren erfolgreich in die heiße Phase der Vorbereitung auf die Olympia-Qualifikation gestartet. Im ersten Testspiel unter dem Rückkehrer auf Zeit setzte sich das DHB-Team mit 6:1 (2:0) gegen Pakistan durch.

Christopher Rühr erzielt drei Treffer für Deutschland © SID

Für den viermaligen Olympiasieger, der am 2. und 3. November in Mönchengladbach gegen den Weltranglisten-17. Österreich um ein Tokio-Ticket spielt, traf Christopher Rühr jeweils nach Ecken dreimal. Die weiteren Tore erzielten Martin Häner, Marco Miltkau und Constantin Staib. Am Mittwoch tritt der Weltranglistensechste an gleicher Stelle noch einmal gegen die elf Positionen schlechter notierten Asiaten an.

"Es gab leichte Anlaufschwierigkeiten im ersten Viertel, dann haben wir zwei sehr gute Viertel gespielt. Insgesamt waren die Abläufe, um die es jetzt vor allem geht, schon ganz gut. Ein paar kleine Dinge werden wir noch stabilisieren oder ändern", sagte Weise.

Vor dem Lehrgang hatten Tom Grambusch, Dieter Linnekogel und Dan Nguyen verletzungsbedingt ihre Teilnahme abgesagt. Das Trio fehlt Weise auch gegen Österreich. Niklas Bosserhoff und Teo Hinrichs wurden nachnominiert.

"Goldschmied" Weise hatte vor gut fünf Wochen das Traineramt von Stefan Kermas übernommen, steht der Nationalmannschaft aber nur für die Olympia-Qualifikationsspiele zur Verfügung. Im Anschluss will sich der 56-Jährige auf seine am 1. Oktober angetretene Stelle als Bundesstützpunktleiter in Hamburg konzentrieren. Als Coach hatte Weise 2004 mit den Hockey-Damen sowie 2008 und 2012 mit den Herren Olympia-Gold gewonnen, ehe er 2015 zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) gewechselt war.