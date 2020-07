Vor Relegation: Bremens Bürgermeister hisst Werder-Fahne

Bremen (SID) - Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte hat Werder in einer Videobotschaft vor dem Relegations-Hinspiel an diesem Donnerstag gegen den 1. FC Heidenheim Mut gemacht. Der 54 Jahre alte SPD-Politiker kündigte zudem an, die Klubflagge am Rathaus zu hissen, "um zu zeigen, dass die ganze Stadt, die ganze Region hinter unserem ruhmreichen SVW steht".

Bremens Bürgermeister zeigt Flagge © SID

Er sei fest davon überzeugt, Werder werde den Klassenerhalt schaffen. Nach dem Hinspiel in Bremen (20.30 Uhr DAZN/Amazon Prime) fällt am Montag im Rückspiel in Heidenheim die Entscheidung. "Wir alle müssen unsere Mannschaft unterstützten. Nicht am Stadion, aber zu Hause oder in der Kneipe", sagte Bovenschulte.