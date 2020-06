Vor Restart der Premier League: Spieler gehen auf die Knie

London (SID) - Vor dem Restart der Premier League haben die Fußballprofis von Aston Villa und Sheffield United gleich zwei Zeichen gesetzt. Kurz vor dem Anstoß des ersten Spiels in Englands höchster Spielklasse seit 100 Tagen gedachten sämtliche Akteure nicht nur in einer Schweigeminute der Todesopfer des Coronavirus, sondern gingen auch symbolisch auf die Knie und protestierten damit gegen Rassenungerechtigkeit in den USA.