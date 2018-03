Vor Rheinderby: Zwölf Festnahmen bei Massenschlägerei in Leverkusen

Leverkusen (SID) - Am Abend vor dem Rheinderby der Fußball-Bundesliga zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) sind bei einer Massenschlägerei von Anhängern beider Teams an der BayArena zwölf Personen festgenommen worden. Das berichtete der Express mit Verweis auf Angaben der Polizei.

Massenschlägerei an der BayArena © SID

Insgesamt sollen 120 Personen involviert gewesen sein, beim Einsatz der Polizei kreiste ein Hubschrauber über dem Stadion. Leverkusener Ultras hatten vor einigen Tagen bei Facebook bekannt gegeben, sich am Samstagabend mit dem Besuch des Play-off-Spiels der Basketball-ProB-Liga zwischen den Bayer Giants Leverkusen und den Artland Dragons Quakenbrück auf das Derby einstimmen zu wollen.