Vor Trip nach Liverpool: Bayern-Quartett als Beatles-Kopie

München (SID) - Mit Humor stimmen sich Bayern Münchens Stars auf den Champions-League-Auftritt des deutschen Fußball-Meisters beim englischen Topklub FC Liverpool ein. Vor der Reise in die Heimatstadt der legendären Beatles kopierten Thomas Müller, Manuel Neuer, Robert Lewandowski und Mats Hummels für ein Foto auf Münchens Instagram-Kanal das fast 50 Jahre alte Cover des berühmten Albums "Abbey Road" der "Pilzköpfe".

Die Bayern stellten das berühmte Foto der Beatles nach © SID

Das Bayern-Quartett schreitet dabei mit Pilzkopf-Perücken in gleicher Manier über einen auf dem Trainingsplatz markierten Zebrastreifen wie Paul McCartney, John Lennon, George Harrison und Ringo Starr 1969 über einen Fußgängerübergang in London.

München tritt am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) an Liverpools Anfield Road zum Achtelfinal-Hinspiel beim Team des deutschen Teammanagers Jürgen Klopp an. Das Rückspiel findet am 13. März (Mittwoch) in der Allianz Arena statt.