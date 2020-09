Vorbild NHL: U20-WM im Eishockey in einer "Bubble" in Edmonton

Köln (SID) - Der deutsche Eishockey-Nachwuchs spielt bei der U20-WM im kommenden Jahr wie aktuell die Profiliga NHL in einer abgeschlossenen Blase und ohne Zuschauer in Edmonton/Kanada. Das gab der Weltverband IIHF am Donnerstag bekannt. Wann das Turnier stattfindet, ist offen.

Fasel will die U20-WM in einer "Bubble" veranstalten © SID

"Das war eine schwierige Entscheidung, aber letztendlich hatten wir keine Wahl", sagte IIHF-Präsident Rene Fasel: "Die Gesundheit und Sicherheit von Spielern, Offiziellen und Fans hat für uns oberste Priorität. Wir sind zuversichtlich, dass wir dem großartigen Beispiel der NHL folgen können." Die Play-offs der Topliga werden derzeit in Edmonton ausgetragen.

Auch 2022 findet die U20-WM in Kanada statt, erneut Edmonton und Red Deer sind die Spielorte. 2023 ist Nowosibirsk/Russland an der Reihe, 2024 Göteborg. Eigentlich war Göteborg für 2022 und Edmonton/Red Deer für 2024 vorgesehen.

Die deutsche Mannschaft von Bundestrainer Tobias Abstreiter hatte bei der abgelaufenen Auflage in Ostrau/Tschechien Anfang des Jahres in der Relegation mit zwei Siegen gegen Kasachstan die Klasse gehalten.