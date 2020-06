Vorerst kein Rollstuhltennis bei US Open: IPC übt Kritik

Köln (SID) - Das Internationale Paralympische Komitee (IPC) hat die Organisatoren der US Open für den Verzicht auf ein Rollstuhltennis-Turnier in diesem Jahr kritisiert. Die Entscheidung habe einen großen Teil der Athleten "verärgert", sagte IPC-Präsident Andrew Parsons in einem Statement: "Wir fordern die Organisatoren auf, sie zu überdenken, weil sie möglicherweise jahrelange Arbeit zur Verbreitung des Rollstuhltennis zunichte macht."

US Open: Die Zuschauerränge bleiben 2020 leer © SID

Die Herausforderungen durch die Corona-Pandemie sollten "nicht benutzt werden, um eine Gruppe von Spielern zu diskriminieren. Ich bin dankbar, dass der Tennisweltverband ITF mit den Organisatoren spricht und versucht, eine Lösung zu finden, damit Rollstuhltennis-Spieler unter sicheren Bedingungen teilnehmen können", sagte Parsons.

Die US Open sollen vom 31. August bis zum 13. September unter Einhaltung eines Hygiene-Konzepts in New York stattfinden.