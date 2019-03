Vorerst keine Entlassung: Tedesco leitet Schalke-Training

Gelsenkirchen (SID) - Domenico Tedesco wird beim Fußball-Erstligisten Schalke 04 trotz der 0:7-Schmach bei Manchester City vorerst nicht entlassen. Der Trainer leitete am Donnerstag die Vormittagseinheit und nahm damit die unmittelbare Vorbereitung auf das Ligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig auf. Die für Donnerstag angekündigte Erklärung des Vereins steht allerdings noch aus.

Tedesco leitete am Donnerstag das Training auf Schalke © SID

Tedesco ist mit Schalke nach der Vize-Meisterschaft in der vergangenen Saison in den Bundesliga-Abstiegskampf gestürzt. Nur vier Punkte beträgt der Vorsprung auf den Tabellen-16. VfB Stuttgart. In der Champions League schieden die Schalker gegen ManCity am Dienstag im Achtelfinale aus (2:3/0:7).