Vorspieler des Tages: Mario Gomez (VfB Stuttgart)

Freiburg (SID) - Auch der dritte Versuch lockte Mario Gomez nicht aus der Reserve. "Ihr kennt mich doch jetzt schon gut", sagte der Nationalspieler lächelnd auf die erneute Frage nach seinen WM-Chancen: "Habe ich jemals einen Schlachtruf über die Presse geäußert?" Hat er nicht - und das sollte auch nach der jüngsten Gala so sein.

Beim 2:1 (1:0) seines VfB Stuttgart im Baden-Württemberg-Derby hatte der Torjäger schließlich nicht nur wegen seiner beiden Treffer beste Eigenwerbung betrieben. Gomez glänzte vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw auch als Ballverteiler mit Übersicht, als Arbeiter in der Defensive. "Wenn wir und ich genau so weitermachen", sagte er, "dann bringe ich mich in eine gute Position."

In der Form vom Freitagabend kann Löw auf den 32 Jahre alten Angreifer jedenfalls nicht verzichten. Da kann Sandro Wagner vom Liga-Rivalen Bayern München noch so häufig sagen, dass er der beste Stürmer der Bundesliga ist. Da kann der Freiburger Nils Petersen als bester deutscher Torschütze noch so viele Tore erzielen.

"Mario hat einen Lauf. Wichtig ist, dass er dranbleibt", sagte VfB-Trainer Tayfun Korkut: "Wenn Stürmer mal einen Lauf haben, dann kann der mehrere Wochen andauern."