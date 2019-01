Vorverkaufsstart für Biathlon auf Schalke

Gelsenkirchen (SID) - Drei Wochen nach der vergangenen Austragung hat am Freitag der Vorverkauf für die 18. Auflage der Joka Biathlon World Team Challenge auf Schalke begonnen. Die Elite der Skijäger trifft sich am 28. Dezember 2019 zur nächsten Show in der Veltins Arena.

Das letzte Event auf Schalke war restlos ausverkauft © SID

Der Wettbewerb am 29. Dezember 2018 war mit 46.412 Zuschauern ausverkauft. Dabei hatte Norwegens Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen an der Seite seiner Ehefrau Darja Domratschewa einen bewegenden Abschied gefeiert. Das Paar hatte beim Sieg der Italiener Dorothea Wierer und Lukas Hofer Platz drei belegt.