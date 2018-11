Voss-Tecklenburg mit der Schweiz in WM-Quali vor dem Aus

Utrecht (SID) - Die künftige deutsche Frauenfußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg steht mit der Schweiz in der Qualifikation zur WM 2019 in Frankreich vor dem Aus. In Utrecht verlor Voss-Tecklenburg mit den Schweizerinnen das Hinspiel der entscheidenden Play-off-Runde gegen Europameister Niederlande 0:3 (0:0). Das Rückspiel findet am kommenden Dienstag in Schaffhausen statt.

Voss-Tecklenburg wird bald die DFB-Frauen trainieren © SID

Nach der WM-Qualifikation tritt Voss-Tecklenburg ihren Job beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) an und löst Interims-Bundestrainer Horst Hrubesch ab.