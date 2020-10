Vuelta: Ackermann bei erster Sprintankunft Vierter

Ejea de los Caballeros (SID) - Der deutsche Radprofi Pascal Ackermann hat bei der Vuelta in Spanien seine erste Sprint-Chance nicht nutzen können. Der 26-Jährige vom Team Bora-hansgrohe belegte am Freitag nach 191,7 km den vierten Platz. Tagessieger wurde Sam Bennett (Irland/Deceuninck-Quick Step), Gewinner des Grünen Trikots bei der Tour de France. Dahinter landeten in Ejea de los Caballeros der Belgier Jasper Philipsen (UAE-Team Emirates) und Jakub Mareczko (Italien/CCC Team).

Radprofi Ackermann verpasst Etappensieg © SID

Nicht mehr im Rennen ist Mareczkos Teamkollege Simon Geschke. Der Berliner klagte nach Tour und Klassikern über Ermüdungserscheinungen und nahm den Tagesabschnitt nicht mehr in Angriff.

Das Rote Trikot des Gesamtführenden trägt weiter der Tour-Zweite Primoz Roglic. Der Slowene vom Team Jumbo-Visma hat fünf Sekunden Vorsprung auf den Iren Daniel Martin (Israel Start-up Nation). Der viermalige britische Tour-Champion Chris Froome (Ineos Grenadiers) belegte am Freitag den 123. Platz und hat als 77. der Gesamtwertung 37:45 Minuten Rückstand.

Die 184,4 km lange fünfte Etappe am Samstag führt wieder über hügeliges Terrain. Auf der sechsten Etappe am Sonntag fällt das mit Spannung erwartete Finale am Col du Tourmalet aufgrund von Restriktionen der französischen Behörden aus. Auch der Col d'Aubisque wird nicht befahren. Die neue Route führt über 146,4 km von Biescas nach Aramon Formigal.