Vuelta: Jakobsen gewinnt vierte Etappe - Aus für Kruijswijk

El Puig (SID) - Der deutsche Sprinter Max Walscheid (Neuwied/Sunweb) hat auf der vierten Etappe der Spanien-Rundfahrt den Sieg knapp verpasst. Der 26-Jährige musste sich im Massensprint nach 177 km von Cullera nach El Puig in einem Foto-Finish als Dritter nur Fabio Jakobsen (Niederlande/Deceuninck-QuickStep) und dem Iren Sam Bennett (Bora-hansgrohe) geschlagen geben.

Jakobsen (Foto) gewann die Etappe in einem Foto-Finish © SID

Phil Bauhaus (Bocholt/Bahrain-Merida) kam als zweitbester Deutscher als 14. ins Ziel. Das Rote Trikot des Gesamtführenden verteidigte der Ire Nicolas Roche (Sunweb) erfolgreich. Dagegen musste Mitfavorit Steven Kruijswijk (Niederlande/Jumbo-Visma) die Rundfahrt beenden. Der Dritte der Tour de France und Teamkollege des viermaligen Zeitfahrweltmeisters Tony Martin gab auf der Etappe wegen Knieproblemen auf.

Kruijswijk, der als 51. der Gesamtwertung am Dienstag gestartet war, hatte sich die Verletzung beim Sturz der Equipe beim Mannschaftszeitfahren zum Auftakt der Vuelta zugezogen. Die Hoffnungen des Rennstalls ruhen nun auf dem slowenischen Mitfavoriten Primoz Roglic.

Am Mittwoch kommt es bei der ersten Bergankunft der Rundfahrt nach 165,6 km am Observatorio Astrofisico de Javalambre zu einer ersten Standortbestimmung. Die 74. Auflage der Vuelta endet am 15. September nach 3272,2 Kilometern in Madrid.