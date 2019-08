Vuelta: Quintana siegt - Roche übernimmt Gesamtführung

Calp (SID) - Der kolumbianische Radprofi Nairo Quintana (Movistar) hat die zweite Etappe der Spanien-Rundfahrt gewonnen. Der diesjährige Tour-de-France-Etappensieger setzte sich am Sonntag über 199,6 Kilometer von Benidorm nach Calpe knapp gegen den Iren Nicolas Roche (Sunweb) und Primoz Roglic (Slowenien/Jumbo-Visma) durch. Das Trikot des Gesamtführenden übernahm aber der zweitplatzierte Roche von Miguel Angel Lopez (Kolumbien/Astana).

Auf der hügeligen Etappe mit zwei Anstiegen der 2. Kategorie kam Nikias Arndt (Buchholz/Sunweb) auf Platz 21 mit 1:43 Minuten Rückstand als bester Deutscher ins Ziel. John Degenkolb (Gera/Trek-Segafredo) landete auf Rang 94, Zeitfahrspezialist Tony Martin (Cottbus/Jumbo-Visma) kam abgeschlagen auf Platz 175 ins Ziel.

Zunächst hatte sich eine vierköpfige Ausreißergruppe abgesetzt, die 31 km vor dem Ziel allerdings eingeholt wurde. Kurz darauf suchte erneut eine etwas größere Gruppe den Weg nach vorne - mit dem erfolgreichen Ende für Quintana.

Der 35-jährige Roche führt im Klassement nun vor Tagessieger Quintana (+0:02 Minuten) und dessen Landsmann Rigoberto Uran (EF Education First/+0:08). Arndt liegt mit 2:34 Minuten Rückstand auf dem 57. Platz der Gesamtwertung.

Die dritte von insgesamt 21 Etappen führt am Montag über 188 km von Ibi nach Alicante. Die 74. Auflage der Vuelta endet am 15. September nach 3272,2 km in Madrid.