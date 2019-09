Vuelta: Roglic weiter im Roten Trikot

Köln (SID) - Primoz Roglic hat die Gesamtführung bei der 74. Spanien-Radrundfahrt auch auf der kniffligen 15. Etappe erfolgreich verteidigt. Der Slowene vom Rennstall Jumbo-Visma ging die scharfen Attacken seines ersten Verfolgers Alejandro Valverde (Spanien/Movistar) am letzten Anstieg nach 154 km zwischen Tineo und dem Santuario del Acebo mühelos mit. Er liegt somit weiter 2:25 Minuten vor dem routinierten Weltmeister.

Roglic bei der Vuelta weiter vorne © SID

Nairo Quintana (Kolumbien/Movistar), Sieger von 2016, konnte hingegen nicht mehr mithalten und verlor viel Zeit. Das drittplatzierte slowenische Supertalent Tadej Pogacar (Team Emirates) kassierte weitere 40 Sekunden Rückstand.

Die Etappe über insgesamt 3500 Höhenmeter und vier Berge der ersten Kategorie gewann Sepp Kuss (Jumbo-Visma) im Alleingang. Der Amerikaner feierte seinen ersten Etappensieg bei einer Top-Rundfahrt vor dem Portugiesen Ruben Guerreiro (Katusha-Alpecin).

Am Montag steht nochmals eine schwierige Etappe mit Bergankunft am Alto de la Cubilla an. Am Dienstag folgt der letzte Ruhetag, die Rundfahrt endet am 15. September in Madrid.