W Series: "Formel Frau" erstmals im Rahmen der Formel 1

Köln (SID) - Die Frauenrennserie W Series schafft im kommenden Jahr erstmals den Sprung ins Rahmenprogramm der Formel 1. Das teilten die Organisatoren am Donnerstag mit. Demnach werden 2021 acht Rennen am Rande eines Grand Prix der Königsklasse ausgetragen, Details wurden noch nicht genannt. Die W Series bestritt 2019 ihre Debütsaison und ging dabei im Vorprogramm der DTM an den Start. 2020 finden aufgrund der Corona-Pandemie keine Rennen statt.

Jamie Chadwick siegte in der Debütsaison der W Series © SID

"Die Formel 1 ist mit Abstand die wichtigste Motorsportserie der Welt", sagte Geschäftsführerin Catherine Bond Muir: "Wir wollen immer größer und besser werden, daher war eine Partnerschaft mit der Formel 1 immer unser ultimatives Ziel. Unsere globale Reichweite und unser Einfluss werden dadurch zweifellos signifikant wachsen."

Auch im kommenden Jahr werden die Fahrerinnen in Formel-3-Rennwagen gegeneinander antreten. Neu ist, dass in der W Series künftig auch Punkte für den Erwerb der Superlizenz des Weltverbandes FIA vergeben werden. Diese ist Voraussetzung für einen Start in der Formel 1.

Den ersten Meistertitel hatte 2019 die britische Williams-Entwicklungsfahrerin Jamie Chadwick gewonnen. Damals wurden sechs Rennen ausgetragen.