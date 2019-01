WADA-Entscheidung zu Russland am 22. Januar

Moskau (SID) - Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) wird ihre Entscheidung über den Status der russischen Anti-Doping-Agentur RUSADA am 22. Januar fällen. Wie die WADA mitteilte, werden die Mitglieder des Exekutivkomitees die jüngsten Berichte aus dem Moskauer Anti-Doping-Labor in einer Telefonkonferenz diskutieren. Eine Entscheidung soll unmittelbar im Anschluss bekannt gegeben werden.

WADA-Präsident Craig Reedie © SID

Am 14. und 15. Januar berät das unabhängige WADA-Kontrollgremium CRC über mögliche Konsequenzen für Russland und berichtet anschließend an das Exekutivkomitee. Erst in den vergangenen Tagen hatten WADA-Inspekteure im zweiten Anlauf endlich Zugang zu den Daten des Laboratory Information Management Systems (LIMS) erhalten.

Ursprünglich waren die Freigabe der Datensammlung sowie der Zugang zum Kontrolllabor bis zum 31. Dezember 2018 Bedingung für die umstrittene Wiederaufnahme der RUSADA durch die WADA im vergangenen September gewesen. Dieses Ultimatum hatte Russland allerdings verstreichen lassen.

Das Expertenteam der WADA hatte Moskau kurz vor Weihnachten mit leeren Händen verlassen müssen, da die technische Ausrüstung nicht nach russischem Recht zertifiziert war. Der russische Sportminister Pawel Kolobkow versicherte am vergangenen Donnerstag, dass das Problem behoben sei. Weiter sei Russland nicht für die entstandene Verzögerung verantwortlich, beteuerte der Minister.

Der LIMS-Datensatz ist bei der Aufklärung des russischen Dopingskandals von grundlegender Bedeutung. Darin enthalten sind alle Doping-Testdaten zwischen Januar 2012 und August 2015, in diesem Zeitraum sollen systematisch positive Tests vertuscht worden sein. Mit den Daten sollen individuelle Verfahren gegen russische Athleten möglich sein.

Ende 2017 hatte die WADA offenbar durch einen Whistleblower eine Kopie des LIMS erhalten. Wenig später berichtete die ARD, eine erste Auswertung habe 9000 auffällige Proben, die geschätzt 4500 Sportler betrafen, ans Tageslicht befördert.