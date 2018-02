WADA nach CAS-Urteil mit "schwerwiegenden Sorgen"

Montréal (SID) - Mit "schwerwiegenden Sorgen" kämpft die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) nach der Aufhebung der Dopingsperren für viele Russen durch den internationalen Sportgerichtshof CAS. Diese Haltung nahm die WADA am Donnerstag in einer offiziellen Mitteilung zur Entscheidung des CAS über die vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) im Staatsdoping-Skandal um Russland verhängten Maßnahmen ein. Die vom IOC angekündigte Prüfung einer Klage vor dem Schweizer Bundesgericht unterstützt die WADA.

Die WADA sieht sich selbst als neutral und transparent © SID

"Nach Ansicht der WADA wird das Urteil für Bestürzung und Frustration bei den Athleten sorgen", schrieb die WADA gut eine Woche vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Ob die vom CAS freigesprochenen Aktiven aus Russland an den Wettbewerben in Südkorea teilnehmen werden oder überhaupt können, ist noch offen.