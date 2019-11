WADA verabschiedet neues Regelwerk - Code ab 2021 gültig

Kattowitz (SID) - Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) hat am Donnerstag auf ihrer 5. Weltkonferenz in Kattowitz ihr neues Regelwerk verabschiedet. Die überarbeitete Version des seit 2003 bestehenden Welt-Anti-Doping-Codes tritt ab dem 1. Januar 2021 in Kraft. Bis dahin haben die nationalen Anti-Doping-Agenturen Zeit, die Vorgaben umzusetzen. Der Kodex dient zur Vereinheitlichung des Kampfes gegen Doping.

WADA verabschiedet neues Regelwerk gegen Doping © SID

Ab 2021 können unter anderem Sanktionen bei Verstößen mit sogenannten "Substances of abuse" (u.a. Betäubungs- und Rauschmittel, Drogen) flexibler gehandhabt werden. Neu eingeführt wird zudem ein Tatbestand für Personen, die andere daran hindern, Verstöße zu melden.