WM 2022: Katar eröffnet Education City Stadium virtuell

Doha (SID) - Das Organisationskomitee der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar hat das Education City Stadium in Ar-Rayyan aufgrund der Corona-Pandemie virtuell, dafür aber mit einigem Brimborium eröffnet. Das Video der Einweihungsfeier zeigt ein mit Handschuhen und Masken ausgestattetes und von Kerzen umgebenes Orchester, das auf dem Rasen der Arena spielt. Gewidmet wurde der Clip den Helferinnen und Helfern im Kampf gegen das Coronavirus.

Das Education City Stadium in Ar-Rayyan, Katar © SID

In dem Video sind neben dem Orchester auch Bilder von medizinischen Fachkräften zu sehen, die sich im 40.000 Plätze fassenden Stadion ihren Weg durch die leeren Sitzreihen bahnen. Begleitet werden diese Bilder vom Applaus der katarischen Nationalmannschaft. "Das ist eine Nachricht der Hoffnung. Und ein großes Dankeschön an alle Frontarbeiter auf der ganzen Welt", so der OK-Vorsitzende Nasser al-Khater.

Eigentlich sollte das Stadion bereits am 18. Dezember vergangenen Jahres beim Halbfinale der Klub-Weltmeisterschaft eröffnet werden. Aufgrund von Verzögerungen bei der Zertifizierung musste der Termin nach hinten verschoben werden.

Im April wurden Coronafälle auf drei Stadion-Baustellen bekannt. Die Eindämmung des Virus ist unter den Arbeits- und Wohnbedingungen, die seit Jahren von Menschenrechtsorganisationen bemängelt werden, schwierig.