WM 2022: Südamerika-Quali soll im September beginnen

Köln (SID) - Die Südamerika-Qualifikation für die Fußball-WM 2022 in Katar soll im September beginnen. Die ursprünglich schon für Ende März angesetzten ersten zwei Spieltage waren wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden und sollen nun am 4. und 8. September stattfinden. Für diese Daten waren eigentlich schon die dritte und vierte Runde vorgesehen.

Die Quali-Spiele sollen nun im September starten © SID

Der Spielplan der folgenden Monate liege nun in der Verantwortung der FIFA, teilte Südamerikas Fußballverband CONMEBOL mit. Das Format bleibe aber unverändert: Die zehn Teams (Argentinien, Bolivien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela) treffen an 18 Spieltagen in Hin- und Rückspielen aufeinander. Die besten vier Teams der Tabelle qualifizieren sich für die WM, die fünftplatzierte Mannschaft muss in die Play-offs.