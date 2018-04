WM 2026: FIFA-Delegation besucht Bewerber-Orte

Zürich (SID) - Eine fünfköpfige Delegation des Fußball-Weltverbandes FIFA wird in den kommenden Tagen die Bewerber für die WM 2026, Marokko und das Bündnis aus Mexiko, USA und Kanada, besuchen und sich über die jeweiligen Pläne informieren. Dies teilte die FIFA am Freitag mit. Die Bewerber hatten ihre Unterlagen bis zum 16. März einreichen müssen, nun will sich die "Bid Evaluation Task Force" der FIFA vor Ort ein genaueres Bild machen.

Fünfköpfige Delegation schaut sich WM-Bewerber-Orte an © SID

Zunächst geht es für die Delegation zum Bewerber-Verbund USA/Mexiko/Kanada mit Besuchen in Mexiko-Stadt (9./10. April), Atlanta (10./11. April), Toronto (11./12. April) und New York/New Jersey (12./13. April). Anschließend werden die marokkanischen Städte Marrakesch (16./17. April), Agadir (17./18. April), Tanger (18./19. April) und Casablanca (19. April) besucht.

Wer die WM letztlich ausrichtet, wird am 13. Juni beim FIFA-Kongress in Moskau entschieden.