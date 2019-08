WM-Abenteuer beginnt: Basketballer nach Asien aufgebrochen

München (SID) - Für die deutschen Basketballer hat das WM-Abenteuer endgültig begonnen. Die Mannschaft um Leader Dennis Schröder hob am Mittwochnachmittag mit etwas Verspätung vom Flughafen München nach Tokio ab, vor der Endrunde in China (31. August bis 15. September) stehen zwei Testspiele in Japan an.

Am 1. September steht der WM-Auftakt gegen Frankreich an © SID

Laut Bundestrainer Henrik Rödl geht es zunächst darum, sich nach der Ankunft zu akklimatisieren. "Es dauert ja einen ganzen Tag, bis wir in Japan sind. Dann müssen wir uns an die Zeitumstellung gewöhnen, ein bisschen trainieren, dann kommen gleich die zwei Spiele", sagte Rödl: "Es geht jetzt ganz, ganz schnell."

In Saitama geht es am Freitag (10.00 Uhr MESZ) gegen Tunesien und am Samstag (08.00 Uhr MESZ/beide MagentaSport) gegen Gastgeber Japan. Nach einem weiteren Länderspiel gegen Australien in Jiangmen/China steht am 1. September in Shenzhen das WM-Auftaktspiel gegen Frankreich an.

Kapitän Robin Benzing, der beim Supercup-Sieg am vergangenen Wochenende in Hamburg wegen einer Verletzung gefehlt hatte, sollte bis dahin wieder fit sein. "Es geht viel besser. Ich habe mich erholt, das Knie hochgehalten, ein bisschen gekühlt, aber auch gleichzeitig bewegt. Jetzt bin ich bereit, loszutrainieren", sagte Benzing am Flughafen.

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) peilt bei der WM eine Medaille an. Für die direkte Olympia-Qualifikation müssen die Rödl-Schützlinge zu den beiden besten europäischen Teams gehören.