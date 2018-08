WM-Auftakt: U20-Frauen gewinnen knapp gegen Nigeria

Saint-Malo (SID) - Die deutschen U20-Fußballerinnen sind mit einem knappen Sieg in die WM-Endrunde in Frankreich gestartet. Die Auswahl von DFB-Trainerin Maren Meinert setzte sich dank des Treffers von Stefanie Sanders (68.) mit 1:0 (0:0) gegen Nigeria durch. Den Erfolg in Saint-Malo in der ersten Partie der Gruppe D gegen den Vize-Weltmeister von 2010 und 2014 musste sich der dreimalige Titelträger hart erarbeiten.

Bei der Endrunde in der Bretagne sind am Donnerstag China und vier Tage später Haiti die weiteren Gruppengegner der Deutschen. 16 Teams in vier Vierergruppen nehmen am Turnier teil, die Erst- und Zweitplatzierten ziehen ins Viertelfinale (16./17. August) ein. Das Endspiel findet am 24. August in Vannes statt, Titelverteidiger ist Nordkorea.