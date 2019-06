WM-Aus: Duisburgerin Moore erleidet Achillessehnenriss

Le Havre (SID) - Neuseelands Fußballerinnen müssen bei der WM in Frankreich auf Bundesliga-Spielerin Meikayla Moore (23) vom MSV Duisburg verzichten. Wie der Verband mitteilte, erlitt die Innenverteidigerin im Training in Le Havre einen Achillessehnenriss. Für Moore wurde Nicole Stratford nachnominiert. Ihr erstes Spiel bestreiten die Football Ferns am Dienstag (15.00 Uhr/ZDF) gegen Europameister Niederlande.