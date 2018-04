WM-Champion Ogier bei Korsika-Rallye vor drittem Saisonsieg

Bastia (SID) - Weltmeister Sebastien Ogier (Frankreich) steuert bei der Rallye Korsika seinem dritten Saisonsieg entgegen. Vor dem dritten und letzten Tag des vierten WM-Laufes hat der Spitzenreiter der Saisonfahrerwertung in seinem Ford Fiesta 44,5 Sekunden Vorsprung vor dem estischen Toyota-Piloten Ott Tänak. Nur eine Zehntelsekunde hinter dem Balten ist der belgische Vizeweltmeister Thierry Neuville in seinem Hyundai Dritter.

Ogier mit 44,5 Sekunden Vorsprung vor letztem Tag © SID

Ogier peilt in der laufenden Saison seinen sechsten WM-Titel an. Der 34-Jährige hatte vor Korsika in Mexiko sowie auch schon beim WM-Start in Monte Carlo triumphiert. Lediglich beim zweiten WM-Lauf des Jahres in Schweden hatte Ogier nicht das Siegerpodest erreichen können.