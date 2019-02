WM-Debütantin Pfister einzige DSV-Starterin bei vielleicht letzter Kombination

Åre (SID) - Debütantin Meike Pfister ist am Freitag bei der Ski-WM in Are/Schweden die einzige deutsche Starterin bei der vielleicht letzten Austragung der Kombination (Abfahrt 11.00 Uhr/Slalom 16.15 Uhr, ARD und Eurosport live). "Ich habe die Möglichkeit zu starten, und bei der ersten WM sollte man die Chance nutzen. Ich freue mich drauf", sagte die 23 Jahre alte Abfahrt- und Super-G-Spezialistin vom SC Krumbach.

Einzige Deutsche in der Kombination: Meike Pfister © SID

Sie habe, ergänzte sie, "sogar Slalom trainiert" - zum zweiten Mal in diesem Winter. Pfister erwartet daher keine Wunderdinge und will die Kombination, genau genommen die Abfahrt am Morgen, vor allem als zusätzliches Training für die Spezialabfahrt am Sonntag (12.30 Uhr/ARD und Eurosport) nutzen. Ihr Vorhaben für den Slalom, in dem sie als Jugendliche "sogar mal ziemlich gut war", ist überschaubar: "Ins Ziel kommen, und dann noch so schnell wie möglich."

Die Kombination, für die Titelverteidigerin Wendy Holdener (Schweiz) in Abwesenheit von Mikaela Shiffrin (USA/freiwilliger Verzicht) und Olympiasiegerin Michelle Gisin (Schweiz/verletzt) die große Goldfavoritin ist, wird in Are womöglich zum letzten Mal ausgetragen. In der kommenden Woche will der Ski-Weltverband FIS eine Entscheidung treffen. Die zweimalige Kombinations-Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch fände eine Abschaffung "schade".