WM: Deutsche Skispringer zur Halbzeit klar in Führung

Innsbruck (SID) - Die deutschen Skispringer greifen in Innsbruck nach dem ersten WM-Gold im Teamwettbewerb seit 2001. Zur Halbzeit des Teamwettbewerbs am Bergisel liegen der neue Einzel-Weltmeister Markus Eisenbichler, Richard Freitag, Stephan Leyhe und Karl Geiger mit 487,0 Punkten klar in Führung. Auf den Plätzen folgen Gastgeber Österreich (462,8) und Japan (454,2).

Freitag und das deutsche Team führen bei der WM deutlich

Eisenbichler kann 24 Stunden nach seinem Einzel-Gold in die Fußstapfen von Martin Schmitt treten. Der Schwarzwälder war ebenfalls 2001 als bislang letzter DSV-Adler Weltmeister sowohl im Einzel als auch mit dem Team geworden.