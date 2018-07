WM-Fahrer Plattenhardt und Leckie zurück im Hertha-Training

Berlin (SID) - Fußball-Nationalspieler Marvin Plattenhardt ist nach seinem Sonderurlaub am Donnerstag ins Training des Bundesligisten Hertha BSC zurückgekehrt. Zusammen mit dem Australier Mathew Leckie, Berlins zweitem WM-Fahrer, absolvierte der 26-Jährige am Mittag Leistungstests. In den kommenden Tagen sollen beide in individuellen Trainingseinheiten ins Vorbereitungsprogramm einsteigen.

Marvin Plattenhardt erhielt wegen der WM Sonderurlaub © SID

Mit der deutschen Nationalmannschaft war Plattenhardt erstmals bei einer WM in der Vorrunde gescheitert. Im Auftaktspiel gegen Mexiko (0:1) stand der Linksverteidiger 79 Minuten auf dem Platz, gegen Schweden (2:1) und Südkorea (0:2) kam er nicht zum Einsatz.

Das erste Pflichtspiel steht für die Berliner am 20. August an, in der ersten Runde des DFB-Pokals gastiert die Hertha beim Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig. In die Bundesliga-Saison startet die Hertha am 25. August gegen Aufsteiger 1. FC Nürnberg.