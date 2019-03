WM-Gastgeber China spielt in der NBA Summer League

New York (SID) - WM-Gastgeber China tritt mit seinem Basketball-Nationalteam zur Vorbereitung auf das Großevent in der diesjährigen NBA Summer League an. Das gab die nordamerikanische Profiliga bekannt. Auch die Nationalmannschaft aus Kroatien wird beim Turnier vom 5. bis 15. Juli in Las Vegas dabei sein. Die Weltmeisterschaft beginnt am 31. August.

China tritt bei der NBA Summer League an © SID

Die beiden Gaststarter und die Teams der 30 NBA-Klubs, zusammengesetzt aus Nachwuchshoffnungen, absolvieren zunächst jeweils vier Gruppenspiele. Die besten Acht spielen danach den Sieger aus. China hatte bereits 2007 an der Summer League teilgenommen.

Bei der Weltmeisterschaft trifft der Gastgeber in der Vorrundengruppe A in der Hauptstadt Peking auf Venezuela, Polen und die Elfenbeinküste.