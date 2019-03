WM-Generalprobe: Eiskunstläuferin Schott Zweite in Innsbruck

Innsbruck (SID) - Die deutsche Eiskunstlauf-Meisterin Nicole Schott hat beim "Cup of Tyrol" in Innsbruck mit 159,73 Punkten hinter der Französin Laurine Lecavelier (161,46 Punkte) den zweiten Platz belegt. Trotz eines Fehlers beim dreifachen Toeloop im Kurzprogramm lief die Essenerin ihren bislang besten Saisonwettbewerb und feierte damit eine gelungene Generalprobe für die Weltmeisterschaften in Japan (18. bis 24. März).