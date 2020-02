WM-Härtetest: DEB-Frauen unterliegen Finnland zum Auftakt

Köln (SID) - Die deutschem Eishockey-Frauen sind mit einer Niederlage in ihren WM-Härtetest gestartet. Beim Sechs-Nationen-Turnier in Schweden unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Christian Künast am Mittwoch zum Auftakt dem WM-Zweiten Finnland in Eksjö mit 1:3 (0:1, 0:2, 1:0). Nicola Eisenschmid gelang in der Schlussminute der einzige deutsche Treffer.

Pleite für die deutschen Eishockey-Frauen gegen Finnland © SID

Zweiter Vorrundengegner ist am Donnerstag (18.00) der Olympiafünfte Schweiz. Je nach Gruppenplatzierung spielt die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) am Samstag um den Turniersieg, um Platz drei oder um Rang fünf. In der anderen Gruppe treffen Russland, Schweden und Tschechien aufeinander.

Für Künast ist das Turnier mit Blick auf die A-WM in Kanada (31. März bis 10. April) "unsere letzte Standortbestimmung" und "ein sehr guter Test". Das Turnier sei "hochkarätig besetzt, alle Mannschaften sind in der Weltrangliste höher platziert als wir".