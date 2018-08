WM-Held Mbappe beschert Tuchel dritten PSG-Sieg

Guingamp (SID) - Der eingewechselte WM-Held Kylian Mbappe hat Thomas Tuchel den dritten Sieg im dritten Pflichtspiel als Trainer von Paris St. Germain beschert. Der 19-Jährige erzielte beim 3:1 (0:1) in der Ligue 1 bei EA Guingamp in der Schlussphase die beiden entscheidenden Tore (82. und 90.). Tuchel hatte den französischen Fußball-Weltmeister erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt. Zum Saisonstart hatte PSG im Supercup 4:0 gegen AS Monaco und 3:0 am ersten Liga-Spieltag gegen SM Caen gewonnen.

Kylian Mbappe erzielte einen Doppelpack © SID

Tuchel verzichtete auf alle Deutschen im Kader. Der 2014er-Weltmeister Julian Draxler fehlte ebenso im Aufgebot wie Neuzugang Thilo Kehrer, der vor zwei Tagen für 37 Millionen Euro von Schalke 04 verpflichtet worden war. Auch Torhüter Kevin Trapp saß noch nicht einmal auf der Bank.

Nolan Roux brachte die Gastgeber in Führung (20.) - mit dem ersten Gegentor für Paris nach 199 Pflichtspielminuten. Neymar sorgte per Foulelfmeter für den Ausgleich (53.), nachdem er selbst gefoult worden war.