WM-Kader: Rödl streicht Jallow und Saibou

Trier (SID) - Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl hat bei der ersten Reduzierung des WM-Kaders das Duo Karim Jallow und Joshiko Saibou aus dem Kandidatenkreis für die WM in China (31. August bis 15. September) gestrichen. Das teilte der Deutsche Basketball Bund (DBB) vor dem Testspiel in Trier gegen Schweden am Sonntag (18.00 Uhr/Magenta Sport) mit.

Bundestrainer Rödl nimmt erste Kader-Reduzierung vor © SID

Nachdem der Braunschweiger Jallow und der Bonner Saibou verabschiedet wurden, stehen Rödl derzeit 13 Spieler zur Verfügung. NBA-Star Dennis Schröder stößt entgegen der ursprünglichen Planung erst in der kommenden Woche zum Team.

Nach dem Supercup in Hamburg (16. bis 18. August) erfolgt die nächste Kader-Reduzierung, zur WM nimmt Rödl ein zwölfköpfiges Aufgebot mit.