WM-Kader steht: Prokop streicht Reichmann und Suton

Kiel (SID) - Für die Handball-Nationalspieler Tobias Reichmann und Tim Suton ist der Traum von der Teilnahme an der Heim-WM (10. bis 27. Januar) vorerst geplatzt. Bundestrainer Christian Prokop strich die beiden Profis vor dem letzten Vorbereitungsspiel gegen Argentinien am Sonntag (14.00 Uhr) in Kiel aus dem Aufgebot. Das teilte der Deutsche Handballbund (DHB) mit.

Tobias Reichmann ist aus dem WM-Kader gestrichen worden © SID

"Es gibt kein richtig oder falsch in dieser Entscheidung", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning dem SID. Suton sei ein Mann, "dem die Zukunft gehört". Die Entscheidung sei "nachvollziehbar und nicht überraschend". Die Nichtberücksichtigung von Rechtsaußen Reichmann tue ihm "persönlich sehr leid, weil ich ein absoluter Fan von ihm bin und ihn extrem mag. Aber der Bundestrainer hat sich für drei Kreisläufer entschieden."

Reichmann war beim sensationellen Titelgewinn bei der EM 2016 bester deutscher Torschütze und landete mit 46 Treffern aus acht Spielen auf Rang zwei der Torschützenliste des Turniers. Zudem wurde er ins All-Star-Team der EM gewählt. Hanning betonte, dass der WM-Zug noch nicht abgefahren sei und es im Laufe eines Turniers zuletzt immer Wechsel gegeben habe.

Reichmann (Melsungen/30) und Rückraumspieler Suton (Lemgo/22), der noch kein großes Turnier für die deutsche A-Nationalmannschaft gespielt hat, fehlen damit am Donnerstag (18.15 Uhr/ZDF) beim WM-Auftaktspiel gegen Korea in Berlin im 16er-Kader. Während des Turniers kann Prokop allerdings bis zu drei Wechsel mit Spielern vornehmen, die zum erweiterten 28er-Kader gehörten.