WM: Knapp 5 Millionen sehen DHB-Pleite gegen Spanien

Mainz (SID) - Der Hauptrunden-Krimi der deutschen Handballer gegen Spanien (28:32) hat dem ZDF die bislang beste Einschaltquote während der WM beschert. Durchschnittlich 4,95 Millionen Zuschauer verfolgten am Donnerstagabend die Übertragung im Zweiten Deutschen Fernsehen, dies entsprach einem Marktanteil von 14,7 Prozent.

Deutschland unterlag Spanien in einem Krimi © SID

Den Vorrundenabschluss gegen Ungarn (28:29) hatten am Dienstag 4,7 Millionen Zuschauer (13,6 Prozent Marktanteil) im ZDF gesehen, die ARD-Übertragung des klaren deutschen Erfolgs im Auftaktspiel gegen Uruguay (43:14) in der Vorwoche 3,95 Millionen Zuschauer (15,0). Das zweite deutsche Vorrundenspiel gegen Kap Verde war in Ägypten coronabedingt ausgefallen.