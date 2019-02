WM-Kombination: Pfister einzige deutsche Starterin

Åre (SID) - WM-Debütantin Meike Pfister (23/Krumbach) ist die einzige deutsche Starterin bei der alpinen Kombination im schwedischen Are am Freitag (11.00 Uhr Abfahrt/16.15 Uhr Slalom). Das bestätigte Cheftrainer Jürgen Graller am Mittwochabend.

Meike Pfister startet am Freitag als einzige Deutsche © SID

Kira Weidle, die bei der jüngsten WM 2017 in St. Moritz am Zweikampf aus Abfahrt und Slalom-Lauf teilgenommen hatte, wird den Wettbewerb auslassen, um sich auf die Spezialabfahrt am Sonntag (12.30 Uhr) zu konzentrieren. Dort zählt die Starnbergerin (22) nach zwei dritten Plätzen in diesem Weltcup-Winter zum erweiterten Kreis der Medaillenanwärterinnen.