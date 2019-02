WM-Kombination: Siebenhofer nach Abfahrt vorne

Åre (SID) - Speed-Spezialistin Ramona Siebenhofer geht bei der alpinen WM-Kombination als Führende in den Slalom. Die Österreicherin legte auf der wegen Schneefalls leicht verkürzten Abfahrt wenig überraschend die Bestzeit vor, dürfte es in der Medaillenentscheidung (16.15 Uhr) aber gegen die Technikerinnen äußerst schwer haben. "Ob ich genug Slalomtore habe, um ganz vorne mitzumischen, wage ich zu bezweifeln", sagte sie.

Ramona Siebenhofer liegt nach der Abfahrt in Führung © SID

Hinter Abfahrtsweltmeisterin Ilka Stuhec (Slowenien/0,01 Sekunden zurück) und Ragnhild Mowinckel aus Norwegen (0,06 Sekunden zurück) hat die Schweizerin Wendy Holdener als Fünfte (0,42) beste Chancen, ihren Titel erfolgreich zu verteidigen. Ihre härtesten Rivalinnen im Kampf um Gold dürften Federica Brignone (Italien/0,60) und Petra Vlhova (Slowakei/0,72) auf den Rängen sechs und acht sein.

Die einzige deutsche Starterin Meike Pfister (Krumbach/1,51) belegte Platz 19. "Ich habe oben gleich mal recht viel Zeit verloren, unten war es glaube ich ganz in Ordnung", sagte sie. Nach nur zwei Slalomtrainings in diesem Winter ist Pfister im zweiten Teil der Kombi aber chancenlos.

Lindsey Vonn (USA) nutzte die Kombi-Abfahrt als Training für ihr letztes Rennen am Sonntag (12.30 Uhr) in der Königsdisziplin und fuhr aufrecht ins Ziel - zeitgleich mit Vlhova. "Das war solide", sagte sie in der ARD. Im Slalom wird Vonn nicht mehr antreten: "Ich genieße jetzt die Zeit mit meiner Familie, dann bin ich bereit für Sonntag."