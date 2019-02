WM-Quali: Deutsche Basketballer verpassen Gruppensieg

Bamberg (SID) - Die deutschen Basketballer haben den Gruppensieg in der WM-Qualifikation verpasst. Das Team von Bundestrainer Henrik Rödl verlor das Gruppenfinale gegen Griechenland mit 63:69 (34:33), der Sprung auf Rang eins glückte nicht mehr. Die Topplatzierung hätte eine noch bessere Ausgangsposition vor der Auslosung für das Großevent in China (31. August bis 15. September) bedeutet.

Andreas Obst (l.) war einer der besten Werfer des Spiels © SID

Andreas Obst (12 Punkte) und Ismet Akpinar (10) avancierten vor 5137 Zuschauern in Bamberg zu den besten Werfern der Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB), die in beiden Duelle mit den Hellenen den Kürzeren zog. Das Hinspiel hatte die bereits seit September für die WM qualifizierte Mannschaft von Rödl mit 84:92 verloren. Die Auslosung findet am 16. März in Shenzhen statt.