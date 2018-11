WM-Quali: Lektion für US-Basketballer, Europameister Slowenien raus

La Rioja (SID) - Auf dem Weg zur WM 2019 in China hat sich die Nationalmannschaft von Basketball-Supermacht USA eine Lehrstunde in Argentinien abgeholt. Das ohne NBA-Stars angetretene Team von Coach Jeff Van Gundy unterlag den Gauchos in La Rioja mit 63:80. Die US-Amerikaner sind Tabellenzweiter in ihrer Qualifikationsgruppe und können das Ticket für China weiter aus eigener Kraft lösen.

Jeff van Grundy verlor mit den USA gegen Argentinien © SID

Fehlen wird dagegen der amtierende Europameister Slowenien. Ohne seine Nordamerika-Legionäre Luka Doncic (Dallas Mavericks) und Goran Dragic (Miami Heat) verlor das Team 14 Monate nach dem EM-Finale in der Türkei mit 54:82 in der Ukraine.

Sicher dabei ist die deutsche Mannschaft um Bundestrainer Henrik Rödl, für die am Freitag (18.00 Uhr/Telekom Sport) das Spitzenspiel gegen Griechenland in Patras auf dem Plan stand. Beide Topteams sind in der Gruppe L nach acht absolvierten Partien noch ungeschlagen.