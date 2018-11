WM-Qualifikation: Basketballer kassieren erste Niederlage

Patras (SID) - Die deutschen Basketballer haben in der WM-Qualifikation ihre erste Niederlage erlitten. Am 9. Spieltag unterlag das ohne NBA-Profis und die Nationalspieler der EuroLeague-Klubs angetretene Team von Bundestrainer Henrik Rödl in Griechenland 84:92 (35:45) und verlor seine Tabellenführung in der Gruppe L an die Gastgeber. Beide hatten das Ticket für die Endrunde 2019 in China schon vor dem Duell sicher.

Benzing (r.) war mit 27 Punkten bester deutscher Werfer © SID

Da die Qualifikation bereits geschafft war, ging es in Patras um die Chance auf den Gruppensieg, der eine leichtere Auslosung für die WM verspricht. Bester Werfer der deutschen Mannschaft, die trotz ihrer ersten Pflichtspielniederlage unter Rödl weiter Platz eins holen kann, war Kapitän Robin Benzing mit 27 Punkten.

Am Montag (20.00 Uhr/Telekom Sport) geht es für die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in Ludwigsburg gegen Estland weiter. Danach folgen die Partien in Israel und das Heimspiel gegen die Griechen.