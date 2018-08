WM-Qualifikation: Comeback von Dauser und Seitz - Scheder pausiert noch

Hamburg (SID) - Der letztjährige deutsche Mehrkampf-Meister Lukas Dauser und die Stuttgarterin Elisabeth Seitz kehren bei der ersten Weltmeisterschafts-Qualifikation am 15. September in Stuttgart auf die Turnbühne zurück. Der Unterhachinger musste nach einem Kreuzbandriss mehr als ein Jahr pausieren, die 24 Jahre alte Seitz fehlte bei den europäischen Titelkämpfen in Glasgow wegen einer Entzündung im Bauchraum.

Dauser gibt nach langer Verletzungspause sein Comeback © SID

Dagegen muss sich Sophie Scheder noch gedulden. Die Olympia-Dritte am Stufenbarren verpasste die EM wegen eines operativen Eingriffs am Finger, die Chemnitzerin will aber bei den deutschen Meisterschaften am 29./30. September in Leipzig wieder an die Geräte gehen.

Die Nominierungen für die WM Ende Oktober in Doha/Katar erfolgen nach der DM. Dort werden bereits die ersten Olympiatickets für Tokio 2020 vergeben.