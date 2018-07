WM-Qualifikation: DBB-Team gegen Griechenland, Israel und Estland

Köln (SID) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft trifft in der zweiten Gruppenphase der WM-Qualifikation auf Griechenland, Israel und Estland. Die Hin- und Rückspiele werden von Mitte September bis Ende Februar ausgetragen. Aus der neuen Sechserstaffel, zu der noch die deutschen Erstrundengegner Serbien und Georgien gehören, kommen drei Teams zur WM 2019 in China.

Schröder trifft mit Deutschland u.a. auf Griechenland © SID

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hatte die erste Gruppenphase mit sechs Siegen aus sechs Spielen beendet. Das DBB-Team führt die neue Gruppe L vor den punktgleichen Griechen (beide 12), Serbien (10), Israel (9), Georgien und Estland (beide 8) an. Weiter geht es am 13. September mit dem Auswärtsspiel in Estland, den Abschluss bildet das Heimspiel gegen den stärksten Kontrahenten Griechenland (24. Februar). - Die Termine im Überblick:

Donnerstag, 13. September: Estland – Deutschland

Sonntag, 16. September: Deutschland – Israel (Leipzig)

Freitag, 30. November: Griechenland - Deutschland

Montag, 3. Dezember: Deutschland – Estland

Donnerstag, 21. Februar: Israel – Deutschland

Sonntag, 24. Februar: Deutschland – Griechenland