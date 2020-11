WM-Qualifikation: Deutschland geht Top-Gegnern aus dem Weg

Köln (SID) - Deutschland gehört bei der Auslosung der Europa-Qualifikation zur Fußball-WM 2022 in Katar am 7. Dezember erwartungsgemäß zu den stärksten Mannschaften aus Topf 1. Damit geht der viermalige Weltmeister Top-Gegnern wie Frankreich, Belgien, England, Italien oder nach dem jüngsten 0:6-Debakel auch Spanien aus dem Weg.

DFB-Team laut Sportwetten Favorit auf Gruppensieg © SID

Aus den Töpfen 2 bis 5 wird der deutschen Nationalmannschaft in Zürich jeweils ein Gegner zugelost. In Topf 2 befinden sich gemäß der aktuellen FIFA-Weltrangliste, in der Deutschland den 13. Platz belegt, Gegner der B-Kategorie wie die Schweiz, Schweden, die Türkei oder Serbien. Wahrscheinlich ist, dass die deutsche Gruppe eine Sechsergruppe wird - somit käme ein Team aus dem sechsten Topf mit Malta, Moldawien, Liechtenstein, Gibraltar und San Marino hinzu.

Nach jeweils einem Heim- und einem Auswärtsspiel gegen alle Gegner zwischen März und November 2021 qualifizieren sich die zehn Gruppensieger direkt für die WM-Endrunde. Die zehn Gruppenzweiten kämpfen mit zwei noch nicht qualifizierten Gruppensiegern der Nations League in Play-offs um die restlichen drei Europa-Startplätze.