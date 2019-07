WM-Qualifikation: Nord- und Südkorea in einer Gruppe

Kuala Lumpur (SID) - In der Qualifikation zur WM 2022 in Katar ist Fußball-Diplomatie gefragt. Nord- und Südkorea wurden bei der Auslosung am Mittwoch in Kuala Lumpur gemeinsam in die Gruppe H gezogen und stehen somit vor zwei politisch brisanten Duellen. Weitere Gegner der koreanischen Teams sind der Libanon, Turkmenistan und Sri Lanka. Die Gruppenersten und die vier besten Zweiten qualifizieren sich für die nächste Runde.

Auf Südkorea wartet in der WM-Qualifikation Nordkorea © SID

Zuletzt hatte der Sport den verfeindeten Bruderstaaten mehrfach zur Annäherung gedient. Sowohl bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang als auch bei den Asienspielen in Indonesien waren Sportler beider Nationen gemeinsam unter der blau-weißen Einheitsflagge ins Stadion eingezogen. In Pyeongchang gab es eine gemeinsame Mannschaft im Eishockey-Wettbewerb der Frauen.

Seit dem Koreakrieg (1950-53) befinden sich Süd- und Nordkorea offiziell im Kriegszustand. Damals wurde ein Waffenstillstand unterzeichnet, jedoch kein Friedensvertrag.