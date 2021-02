WM-Serie der Triathleten gastiert erneut in Hamburg

Hamburg (SID) - Die deutschen Triathleten können sich im Rahmen der WM-Serie erneut auf ein Heimrennen freuen. Wie der Weltverband World Triathlon mitteilte, ist Hamburg zum 20. Mal in Folge Austragungsort der World Triathlon Championship Series. Das Rennen in der Hansestadt steigt am 10. Juli und ist damit zugleich die Generalprobe für die Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli bis 8. August).

Insgesamt soll die WM-Serie sieben Stationen umfassen, wobei der Termin für die Rennen im chinesischen Chengdu wegen der Corona-Pandemie noch nicht feststeht. Im Triathlon-Weltcup sind neun Wettkampfwochenenden angesetzt, dazu soll es vom 15. bis 17. Oktober Sprint- und Staffel-Weltmeisterschaften auf den Bermudas geben.

Die WM der Para-Triathleten findet am 8. Mai in Mailand statt.